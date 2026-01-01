Die Kapitalanlagen in Wohnbaukredite in Australien m/m messen eine Veränderung in der Höhe der besicherten Kredite für den Bau oder den Kauf von Wohnimmobilien, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat.

Der Index enthält Kredite, die von Banken und Nichtbanken im Berichtsmonat vergeben wurden. Zu diesen Organisationen gehören: Banken, Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und Genossenschaften, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen des Staates, Pensionsfonds, Großkreditgeber, die Kreditnehmer über Vermittler mit Geldern versorgen, und eingetragene Finanzunternehmen.

Die Berechnungsdaten stammen aus Berichten, die Banken, Kreditgenossenschaften, Bausparkassen und eingetragene Finanzgesellschaften an staatliche Stellen übermitteln. Die Meldeformulare enthalten dafür ein spezielles Feld. Daten von anderen Kreditinstituten werden direkt vom Australian Bureau of Statistics erhoben.

Der Index wird saisonbereinigt, um nur objektive Gründe für Veränderungen in der Aktivität des Wohnungskreditmarktes widerzuspiegeln. Beispielsweise kann Ostern die Schätzungen für März und April beeinflussen.

Eine Ausweitung der Wohnbaudarlehen deutet auf das Wachstum des Wohnungsmarktes hin. Höhere Zahle zeugen auch von höheren Geschäftsvertrauen in die Volkswirtschaft: Geschäftsleute sind bereit Kredite aufzunehmen, weil sie Vertrauen in ihr zukünftiges Einkommen haben. Daher kann sich das Indexwachstum positiv auf die Notierungen des australischen Dollars auswirken.

