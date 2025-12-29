Die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist eines der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse, das die Notierungen des australischen Dollars beeinflusst. Die Entscheidung wird vom Vorstand der RBA getroffen.

Die Vorstandssitzungen, in denen die Geldpolitik des Landes festgelegt wird, finden 11 Mal pro Jahr statt (monatlich, außer Januar). Die Vorstandsmitglieder analysieren die aktuelle wirtschaftliche Disposition (sowohl die interne Agenda als auch die Lage der Weltwirtschaft sowie die wichtigsten Ereignisse, die die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen), diskutieren die aktuelle Geldpolitik und stimmen über geldpolitische Maßnahmen und Zinssätze ab.

Die Entscheidung über den Zinssatz wird nach der Sitzung bekannt gegeben.

Die Nationalbank kann den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau anzuheben. Umgekehrt würde die RBA versuchen, den Australischen Dollar zu verteuern, wenn die Inflation das Zielniveau überschreitet, wofür (neben einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz erhöht wird.

Daher wirkt sich jede Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia direkt auf die AUD-Kurse aus (insbesondere bei Änderung des Zinssatzes). Eine Erhöhungsentscheidung führt in der Regel zum Wachstum der AUD-Kurse.

Grafik der letzten Werte: