Die privaten, neuen Investitionen in Australien q/q messen die Gesamtausgaben privater Unternehmen für Bau- und Ausrüstungsgüter im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal. Für verschiedene Anlagenarten werden separate Werte berechnet und zu einem einzigen Indikator zusammengefasst.

Die Neuinvestitionen umfassen den Erwerb neuer Sachanlagen oder deren Restrukturierung und Modernisierung.

Der Indikator liefert separate Daten über die Investitionsausgaben in den wichtigsten Sektoren der australischen Wirtschaft: Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie andere Branchen. Nicht in die Berechnung einbezogen sind folgende Sektoren: Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, öffentliche Verwaltung und Sicherheit, Bildung, Gesundheitswesen, Rentenversicherungen. Der Indikator umfasst nur die Investitionen der Privatwirtschaft, so dass öffentliche Geschäftseinheiten nicht in die Berechnung einbezogen werden.

Die Höhe der neuen Investitionen wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 9.000 privaten Unternehmen in Australien erhoben wurden. Die Stichprobe wird vierteljährlich aktualisiert, um geschlossene Unternehmen auszuschließen und neue, statistisch signifikante Unternehmen in die Liste aufzunehmen. Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern werden für die Ermittlung nicht berücksichtigt.

Die Unternehmen füllen den Fragebogen aus, in dem sie 3 Basiskennzahlen angeben: tatsächliche Ausgaben für den Berichtszeitraum, kurz- und langfristige Erwartungen (auf deren Grundlage eine Prognose erstellt werden kann).

Die Investitionen stellen einen Frühindikator für die industrielle Entwicklung dar. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die AUD-Kurse auswirken.

