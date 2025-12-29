KalenderKategorien

Australien, Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit (Australia Full-Time Employment Change)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel -56.5 K
53.6 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-56.5 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die australische Vollzeitbeschäftigung spiegelt eine Veränderung der Zahl der Menschen wider, die im gegebenen Monat eine Vollzeitstelle haben.

Der Indikator wird auf der Grundlage der monatlichen Bevölkerungsumfrage berechnet. Die Umfrage basiert auf einer Stichprobe von rund 26.000 Privatwohnungen und umfasst rund 0,32% der australischen Bürger ab 15 Jahren. Die Umfrage ignoriert Mitglieder der ständigen Streitkräfte, diplomatisches Personal von Regierungen im Ausland, Einwohner von Übersee in Australien und Mitglieder von nicht-australischen Streitkräften, die in Australien stationiert sind.

Vollzeitbeschäftigung ist hier gekennzeichnet durch eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden oder mehr: in einem Unternehmen, einer staatlichen Institution, auf einem Bauernhof, in einem Familienunternehmen usw. Geschäftsinhaber werden ebenfalls in die Berechnung einbezogen.

Bei der Bewertung der Arbeitsmarktstärke achten Analysten vor allem auf Vollzeitbeschäftigung, da ihr Wachstum auf eine Stärkung der Wirtschaft hinweist. Je mehr Menschen auf Vollzeitbasis beschäftigt sind, desto höher sind die mittelfristigen Konsumausgaben und damit die Wirtschaftsentwicklung.

Das Indikatorwachstum zeigt die Expansion des Arbeitsmarktes, was für die Kurse des australischen Dollars positiv zu werten ist.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit (Australia Full-Time Employment Change)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-56.5 K
53.6 K
Okt 2025
55.3 K
6.5 K
Sep 2025
8.7 K
-48.6 K
Aug 2025
-40.9 K
63.6 K
Jul 2025
60.5 K
-36.6 K
Jun 2025
-38.2 K
41.9 K
Mai 2025
38.7 K
58.6 K
Apr 2025
59.5 K
12.2 K
Mär 2025
15.0 K
-43.8 K
Feb 2025
-35.7 K
37.0 K
Jan 2025
54.1 K
-23.7 K
Dez 2024
-23.7 K
49.5 K
Nov 2024
52.6 K
9.0 K
Okt 2024
9.7 K
48.8 K
Sep 2024
51.6 K
-5.9 K
Aug 2024
-3.1 K
64.7 K
Jul 2024
60.5 K
45.2 K
Jun 2024
43.3 K
41.3 K
Mai 2024
41.7 K
-7.6 K
Apr 2024
-6.1 K
26.6 K
Mär 2024
27.9 K
79.4 K
Feb 2024
78.2 K
19.9 K
Jan 2024
11.1 K
-109.4 K
Dez 2023
-106.6 K
57.0 K
Nov 2023
57.0 K
10.7 K
Okt 2023
17.0 K
-36.5 K
Sep 2023
-39.9 K
7.2 K
Aug 2023
2.8 K
-18.7 K
Jul 2023
-24.2 K
38.0 K
Jun 2023
39.3 K
62.9 K
Mai 2023
61.7 K
-28.6 K
Apr 2023
-27.1 K
82.5 K
Mär 2023
72.2 K
79.2 K
Feb 2023
74.9 K
-42.4 K
Jan 2023
-43.3 K
14.4 K
Dez 2022
17.6 K
33.3 K
Nov 2022
34.2 K
55.0 K
Okt 2022
47.1 K
10.9 K
Sep 2022
13.3 K
55.0 K
Aug 2022
58.8 K
-86.9 K
Jul 2022
-86.9 K
52.9 K
Jun 2022
52.9 K
69.4 K
Mai 2022
69.4 K
93.4 K
Apr 2022
92.4 K
19.9 K
Mär 2022
20.5 K
121.9 K
Feb 2022
121.9 K
-6.1 K
Jan 2022
-17.0 K
41.5 K
Dez 2021
41.5 K
128.3 K
Nov 2021
128.3 K
-47.2 K
Okt 2021
-40.4 K
25.1 K
