Целые типы
Целые типы представлены в языке MQL5 одиннадцатью видами. Некоторые из типов могут использоваться вместе с другими, если этого требует логика программы, но при этом необходимо иметь ввиду правила преобразования типов.
В таблице приведены характеристики каждого типа. Кроме того, в последнем столбце для каждого типа указан соответствующий тип в языке программирования C++.
|
Тип
|
Размер в байтах
|
Минимальное значение
|
Максимальное значение
|
Аналог в языке С++
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Значения целых типов можно также представлять в виде числовых констант, цветовых литералов, литералов даты-времени, символьных констант и перечислений.
Дополнительные псевдонимы целочисленных типов (для совместимости с C/C++)
Для упрощения портирования кода из других языков, таких как C и C++, в язык MQL5 были добавлены псевдонимы (алиасы) для стандартных целочисленных типов. Эти алиасы не вводят новые типы, а являются альтернативными именами уже существующих типов в MQL5. Их можно использовать во всех контекстах, где применимы базовые типы.
|
Тип
|
Соответствует типу MQL5
|
Размер (бит)
|
Знак
|
Минимальное значение
|
Максимальное значение
|
int8_t
|
8
|
знаковый
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
беззнаковый
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
знаковый
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
беззнаковый
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
знаковый
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
беззнаковый
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
знаковый
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
беззнаковый
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
Использование этих псевдонимов полезно при переносе существующих библиотек и алгоритмов из C/C++ в MQL5, особенно в проектах с высоким уровнем платформенной совместимости. Все новые имена доступны как в скриптах, так и в советниках и индикаторах.
