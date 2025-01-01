ДокументацияРазделы
Целые типы

Целые типы представлены в языке MQL5 одиннадцатью видами. Некоторые из типов могут использоваться вместе с другими, если этого требует логика программы, но при этом необходимо иметь ввиду правила преобразования типов.

В таблице приведены характеристики каждого типа. Кроме того, в последнем столбце для каждого типа указан соответствующий тип в языке программирования C++.

Тип

Размер в байтах

Минимальное значение

Максимальное значение

Аналог в языке С++

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Значения целых типов можно также представлять в виде числовых констант, цветовых литералов, литералов даты-времени, символьных констант и перечислений.

 

Дополнительные псевдонимы целочисленных типов (для совместимости с C/C++)

Для упрощения портирования кода из других языков, таких как C и C++, в язык MQL5 были добавлены псевдонимы (алиасы) для стандартных целочисленных типов. Эти алиасы не вводят новые типы, а являются альтернативными именами уже существующих типов в MQL5. Их можно использовать во всех контекстах, где применимы базовые типы.

Тип

Соответствует типу MQL5

Размер (бит)

Знак

Минимальное значение

Максимальное значение

int8_t

char

8

знаковый

-128

127

uint8_t

uchar

8

беззнаковый

0

255

int16_t

short

16

знаковый

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

беззнаковый

0

65 535

int32_t

int

32

знаковый

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

беззнаковый

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

знаковый

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

беззнаковый

0

18 446 744 073 709 551 615

Использование этих псевдонимов полезно при переносе существующих библиотек и алгоритмов из C/C++ в MQL5, особенно в проектах с высоким уровнем платформенной совместимости. Все новые имена доступны как в скриптах, так и в советниках и индикаторах.

 

