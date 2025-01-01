Целые типы

Целые типы представлены в языке MQL5 одиннадцатью видами. Некоторые из типов могут использоваться вместе с другими, если этого требует логика программы, но при этом необходимо иметь ввиду правила преобразования типов.

В таблице приведены характеристики каждого типа. Кроме того, в последнем столбце для каждого типа указан соответствующий тип в языке программирования C++.

Тип Размер в байтах Минимальное значение Максимальное значение Аналог в языке С++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Значения целых типов можно также представлять в виде числовых констант, цветовых литералов, литералов даты-времени, символьных констант и перечислений.

Дополнительные псевдонимы целочисленных типов (для совместимости с C/C++)

Для упрощения портирования кода из других языков, таких как C и C++, в язык MQL5 были добавлены псевдонимы (алиасы) для стандартных целочисленных типов. Эти алиасы не вводят новые типы, а являются альтернативными именами уже существующих типов в MQL5. Их можно использовать во всех контекстах, где применимы базовые типы.

Тип Соответствует типу MQL5 Размер (бит) Знак Минимальное значение Максимальное значение int8_t char 8 знаковый -128 127 uint8_t uchar 8 беззнаковый 0 255 int16_t short 16 знаковый -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 беззнаковый 0 65 535 int32_t int 32 знаковый - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 беззнаковый 0 4 294 967 295 int64_t long 64 знаковый -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 беззнаковый 0 18 446 744 073 709 551 615

Использование этих псевдонимов полезно при переносе существующих библиотек и алгоритмов из C/C++ в MQL5, особенно в проектах с высоким уровнем платформенной совместимости. Все новые имена доступны как в скриптах, так и в советниках и индикаторах.

