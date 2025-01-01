Справочник MQL5Стандартная библиотека3D графикаCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
ViewUpDirectionSet
Устанавливает направление верхней границы кадра в 3D-пространстве.
|
void ViewUpDirectionSet(
Параметры
&up_direction
[in] Направление верха кадра в 3D-пространстве.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
Установка нового направления с помощью ViewUpDirectionSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().
ViewUpDirectionSet() используется совместно с ViewTargetSet() для определения направления взгляда.