ViewUpDirectionSet

Устанавливает направление верхней границы кадра в 3D-пространстве.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // направление верха
   );

Параметры

&up_direction

[in]  Направление верха кадра в 3D-пространстве.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Установка нового направления с помощью ViewUpDirectionSet() изменяет матрицу вида, получаемую в ViewMatrixGet().

ViewUpDirectionSet() используется совместно с ViewTargetSet() для определения направления взгляда.