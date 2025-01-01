DocumentaciónSecciones
ColorLineLast (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorLineLast" (color de la última línea de precio).

color  ColorLineLast() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorLineLast" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorLineLast (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "ColorLineLast".

bool  ColorLineLast(
   color  new_color      // color nuevo de la última línea del precio
   )

Parámetros

new_color

[in]  Color nuevo de la última línea del precio.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.