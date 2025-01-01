DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques des prixColorLineAsk 

ColorLineAsk (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ColorLineAsk" (couleur de la ligne Ask)

color  ColorLineAsk() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ColorLineAsk" du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne CLR_NONE.

ColorLineAsk (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur à la propriété "ColorLineAsk".

bool  ColorLineAsk(
   color  new_color      // nouvelle couleur de la ligne Ask
   )

Paramètres

new_color

[in]  Nouvelle couleur de la ligne Ask.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur n'a pas été changé.