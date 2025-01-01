DocumentaciónSecciones
ColorLineAsk (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorLineAsk" (color de la línea Ask).

color  ColorLineAsk() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorLineAsk" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorLineAsk (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "ColorLineAsk".

bool  ColorLineAsk(
   color  new_color      // nuevo color de la línea Ask
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de la línea Ask.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.