MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorLineAsk
- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
ColorLineAsk (Get Method)
"ColorLineAsk" 속성 값(호가 선 색상)을 가져오기.
color ColorLineAsk() const
값 반환
클래스 인스턴스에 할당된 차트의 "ColorLineAsk" 속성 값. 할당된 차트가 없으면 CLR_NONE을 반환합니다.
ColorLineAsk (Set Method)
"ColorLineAsk" 속성의 새 값을 설정.
bool ColorLineAsk(
매개변수
new_color
[in] 호가 선의 새로운 색상.
값 반환
성공하면 true, 색상을 변경할 수 없으면 false.