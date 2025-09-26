La décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux de dépôt est prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE toutes les six semaines, lors d’une réunion sur la politique monétaire, et est annoncée juste après la réunion.

C’est l’un des trois taux d’intérêt majeurs adoptés par la BCE (les deux autres sont le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement et le taux de la facilité de prêt marginal). Le taux de la facilité de dépôt est utilisé par les banques commerciales pour effectuer des dépôts à un jour auprès de l’Euro-système. La BCE prend la décision sur les taux de dépôt en fonction des perspectives inflationnistes et de la croissance économique.

Lorsqu’il s’agit de parvenir à une croissance économique intensive et d’augmenter l’inflation à un niveau cible (le niveau actuel dans la zone euro est de 2%), les banques centrales réduisent souvent les taux d’intérêt, y compris les taux sur les facilités de dépôt. Le taux sur les facilités de dépôt est négatif depuis 2014 : les banques paient pour stocker leur argent. Les taux négatifs visent à intensifier les flux financiers en encourageant les banques à investir de l’argent dans l’économie nationale et à prêter de l’argent à d’autres banques ou entreprises.

La baisse des taux des facilités de dépôt entraîne une baisse du taux de l’euro.

Dernières valeurs: