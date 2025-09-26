Calendrier économique
Décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux de la facilité de dépôt (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)
|Haut
|2.00%
|
2.00%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
2.00%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux de dépôt est prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE toutes les six semaines, lors d’une réunion sur la politique monétaire, et est annoncée juste après la réunion.
C’est l’un des trois taux d’intérêt majeurs adoptés par la BCE (les deux autres sont le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement et le taux de la facilité de prêt marginal). Le taux de la facilité de dépôt est utilisé par les banques commerciales pour effectuer des dépôts à un jour auprès de l’Euro-système. La BCE prend la décision sur les taux de dépôt en fonction des perspectives inflationnistes et de la croissance économique.
Lorsqu’il s’agit de parvenir à une croissance économique intensive et d’augmenter l’inflation à un niveau cible (le niveau actuel dans la zone euro est de 2%), les banques centrales réduisent souvent les taux d’intérêt, y compris les taux sur les facilités de dépôt. Le taux sur les facilités de dépôt est négatif depuis 2014 : les banques paient pour stocker leur argent. Les taux négatifs visent à intensifier les flux financiers en encourageant les banques à investir de l’argent dans l’économie nationale et à prêter de l’argent à d’autres banques ou entreprises.
La baisse des taux des facilités de dépôt entraîne une baisse du taux de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDécision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux de la facilité de dépôt (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress