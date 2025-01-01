Le discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, traduit la position officielle de la Banque Centrale Européenne, de sorte que chaque discours est soigneusement examiné par les acteurs du marché et les analystes.

Christine Lagarde était auparavant présidente et directrice générale du FMI et ministre de l’Économie de la France. Elle est présidente de la BCE depuis le 1er novembre 2019. Elle s’exprime souvent en public : en plus des discours obligatoires au Parlement européen et dans ses commissions, elle participe à des forums économiques internationaux, prend la parole lors de congrès et de conférences, lit les déclarations officielles de la BCE (par exemple, Christine Lagarde tient souvent la conférencede presse sur la politique monétaire de la BCE), et donne même des conférences à des étudiants de grandes universités mondiales.

Le président de l’organisme de contrôle européen est celui qui a le plus d’influence sur les cours de l’euro parmi tous les autres employés de la BCE et des organes de surveillance de l’UE. Le président a accès à toutes les informations sur les intentions du Conseil d’Administration de la BCE et les avis de ses membres distincts. Par conséquent, les déclarations de Lagarde sont soigneusement surveillées par les analystes et les économistes. Les textes des discours sont publiés sur le site Internet de la BCE.

Si le discours de Christine Lagarde suggère des développements possibles dans la future politique monétaire, tels que le durcissement ou l’assouplissement à venir, cela pourrait avoir un impact favorable à court terme sur l’euro. Si elle caractérise favorablement le marché du travail dans la zone euro ou indique la croissance inflationniste, cela peut également être considéré comme favorable pour les cours de l’euro. Tous ces facteurs peuvent donner aux investisseurs un indice d’une hausse à court terme du taux d’intérêt de la BCE.