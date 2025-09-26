Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne hors Tabac a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco y/y)
|Bas
|2.0%
|2.0%
|
2.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.2%
|
2.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) hors Tabac a/a indique les variations des prix des marchandises et services au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, les données obtenues sont compilées dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément au la méthodologie approuvée.
L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le panier de calcul de l’indice comprend 12 grandes catégories de marchandises et de services : l’alimentation, l’alcool, les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ».
Les marchandises et services qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages sont exclus du calcul. Le calcul n’inclut pas certaines catégories de frais qui ne peuvent pas être compris dans le système unique, tels que les jeux de hasard, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.
L’indice des prix à la consommation ainsi que l’inflation dans la zone euro est une mesure de la stabilité des prix utilisée par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire. La croissance de l’IPC par rapport à une inflation insuffisante est considérée comme positive pour les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne hors Tabac a/a (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
