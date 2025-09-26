L’indicateur m/m des ventes au détail traduit une variation des ventes au détail dans la zone euro, au cours du mois publié par rapport au mois précédent. Le calcul est ajusté à l’inflation à l’utilisation d’un déflateur spécial. L’indicateur est également désaisonnalisation (par exemple, pour exclure l’impact des soldes de Noël ou de la saison touristique estivale).

Le chiffre d’affaires du commerce de détail traduit la somme de toutes les factures émises par les unités statistiques enregistrées pour la période considérée. Tous les paiements, y compris les frais d’emballage et de transport, sont compris. Le calcul prend en compte les prix avec toutes les remises et bonus applicables, c’est-à-dire le montant réel reçu par le vendeur, et non les prix nominaux du catalogue. La TVA et les impôts similaires, les loyers, les revenus du personnel (par exemple, les contributions ou les dons), les ventes de marchandises immobilières et de marchandises d’équipement propres à l’entreprise, les paiements d’intérêts et les frais similaires sont exclus.

L’évolution des ventes au détail est considérée comme l’un des indicateurs clés des dépenses de consommation et de l’activité des consommateurs. Ces dernières affectent le niveau d’inflation dans la zone euro. L’augmentation des dépenses de consommation entraîne une inflation plus élevée et une croissance économique plus active. Ainsi, une augmentation des ventes au détail dans la zone euro peut être considérée comme favorable pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: