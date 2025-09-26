Calendrier économique
Coûts salariaux de l’Union Européenne a/a (European Union Wage Costs y/y)
|Moyen
|3.7%
|4.7%
|
3.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur coûts salariaux a/a indique une variation des gains horaires moyens des salariés de l’UE au cours du trimestre spécifié par rapport au même trimestre de l’année précédente. C’est l’un des deux éléments de l’Index du Coût de l’Emploi. Les salaires comprennent la rémunération directe versée aux employés, les primes et indemnités (monétaires et en nature), les jours de vacances accumulés, les coûts en nature (repas, thé, carburant, frais de déplacement, si l’employeur les paie).
Les statistiques sur les salaires dans les États membres de l’UE sont recueillies sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. L’étude comprend une enquête très détaillée menée tous les quatre ans. Les entreprises employant 10 employés ou plus participent à l’enquête. L’étude couvre tous les secteurs de l’économie, à l’exception de l’agriculture, de la pêche, de l’administration publique et des ménages privés.
Les résultats sont ensuite calculés par extrapolation en fonction du facteur de performance. La version complète du rapport présente des données agrégées pour la zone euro (19 pays), l’Union Européenne (28 pays) et chaque État séparément.
L’indicateur permet d’évaluer l’inflation et de prévoir la croissance des dépenses de consommation. Le coût de la main-d’œuvre est un indicateur potentiel important de l’inflation. L’indicateur est suivi de près par les économistes, puisqu’il est utilisé dans la préparation de la politique monétaire de la zone euro. C’est également important dans l’analyse économique.
La croissance des salaires permet de prévoir une augmentation des dépenses de consommation et une croissance inflationniste. Cela a un impact favorable sur les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCoûts salariaux de l’Union Européenne a/a (European Union Wage Costs y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
