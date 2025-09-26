Production industrielle m/m mesure les volumes de produits manufacturés et l’activité du secteur industriel au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les taux de croissance par rapport au mois précédent sont axés sur des paramètres désaisonnalisations. Le calcul de l’indice comprend l’industrie manufacturière, les mines et les services publics. La construction n’est pas comprise.

L’indice doit traduire une variation de la valeur ajoutée dans différentes industries. Cela indique que les prix reçus par les entreprises à différents stades de production doivent être déduits du prix brut afin d’éviter le double comptage de la production. Dans la pratique, les données de production sont recueillies à partir de différentes sources, y compris le chiffre d’affaires déflaté, les données de production physique, la consommation intermédiaire de matières premières et d’énergie, la main-d’œuvre, etc. Le plus souvent, le calcul de l’indice de base est axé sur la valeur brute de la production.

L’indice est comparé à une base de 2010, où l’indice de la production industrielle pour 2010 est fixé à 100. L’indice de la production industrielle est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour la zone euro. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premiers variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB de la zone euro.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs: