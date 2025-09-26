Calendrier économique
Production industrielle dans l’Union Européenne m/m (European Union Industrial Production m/m)
|Moyen
|0.3%
|0.4%
|
-0.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-3.6%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Production industrielle m/m mesure les volumes de produits manufacturés et l’activité du secteur industriel au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les taux de croissance par rapport au mois précédent sont axés sur des paramètres désaisonnalisations. Le calcul de l’indice comprend l’industrie manufacturière, les mines et les services publics. La construction n’est pas comprise.
L’indice doit traduire une variation de la valeur ajoutée dans différentes industries. Cela indique que les prix reçus par les entreprises à différents stades de production doivent être déduits du prix brut afin d’éviter le double comptage de la production. Dans la pratique, les données de production sont recueillies à partir de différentes sources, y compris le chiffre d’affaires déflaté, les données de production physique, la consommation intermédiaire de matières premières et d’énergie, la main-d’œuvre, etc. Le plus souvent, le calcul de l’indice de base est axé sur la valeur brute de la production.
L’indice est comparé à une base de 2010, où l’indice de la production industrielle pour 2010 est fixé à 100. L’indice de la production industrielle est l’un des indicateurs les plus importants des statistiques économiques à court terme pour la zone euro. Les analystes l’utilisent pour évaluer les premiers variations dans le développement économique, ainsi que pour prévoir le PIB de la zone euro.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production industrielle dans l’Union Européenne m/m (European Union Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress