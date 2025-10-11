Calendrier économique
Union Européenne Évolution de l’emploi q/q (European Union Employment Change q/q)
|Bas
|0.1%
|0.3%
|
0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.2%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Évolution de l’emploi q/q indique l’évolution du nombre de personnes occupées dans les entreprises résidentes de la zone euro au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Le calcul de l’indicateur comprend tous les types d’emploi : travail à temps plein, à temps partiel, travail saisonnier et temporaire, travail indépendant, etc. Il comprend également les emplois non rémunérés (comme les membres de la famille employés dans les entreprises manufacturières familiales).
Les données pour le calcul de l’indicateur sont recueillies pour tous les états membres de l’UE. Les informations sont recueillies sur la base de recensements, de registres de l’emploi et de l’impôt sur le revenu, d’enquêtes sur les activités de production, etc.
L’évolution de l’emploi est un indicateur macroéconomique important. Il permet d’évaluer l’état du marché du travail dans la zone euro. D’autres indicateurs clés de la santé de l’économie de l’UE sont calculés sur sa base. Par exemple, une évaluation parallèle de l’évolution de l’emploi et du PIB fournit un indicateur de la productivité. En combinaison avec les données sur la rémunération reçue par les employés, l’évolution d’emploi fournit les coûts unitaires de main-d’œuvre. Les données sur l’emploi sont également utilisées dans le calcul de la valeur ajoutée.
Les économistes pourraient interpréter les données sur les variations de l’emploi par rapport aux prévisions de l’activité des consommateurs. Une augmentation de l’emploi suggère que le revenu de la population augmentera, ce qui pourrait entraîner une activité de consommation plus élevée. Les gens dépenseront plus. Cela permet de prévoir que l’inflation augmentera et atteindra le niveau cible. Ainsi, la croissance de l’emploi est généralement considérée comme positive pour les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deUnion Européenne Évolution de l’emploi q/q (European Union Employment Change q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress