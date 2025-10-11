Évolution de l’emploi q/q indique l’évolution du nombre de personnes occupées dans les entreprises résidentes de la zone euro au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Le calcul de l’indicateur comprend tous les types d’emploi : travail à temps plein, à temps partiel, travail saisonnier et temporaire, travail indépendant, etc. Il comprend également les emplois non rémunérés (comme les membres de la famille employés dans les entreprises manufacturières familiales).

Les données pour le calcul de l’indicateur sont recueillies pour tous les états membres de l’UE. Les informations sont recueillies sur la base de recensements, de registres de l’emploi et de l’impôt sur le revenu, d’enquêtes sur les activités de production, etc.

L’évolution de l’emploi est un indicateur macroéconomique important. Il permet d’évaluer l’état du marché du travail dans la zone euro. D’autres indicateurs clés de la santé de l’économie de l’UE sont calculés sur sa base. Par exemple, une évaluation parallèle de l’évolution de l’emploi et du PIB fournit un indicateur de la productivité. En combinaison avec les données sur la rémunération reçue par les employés, l’évolution d’emploi fournit les coûts unitaires de main-d’œuvre. Les données sur l’emploi sont également utilisées dans le calcul de la valeur ajoutée.

Les économistes pourraient interpréter les données sur les variations de l’emploi par rapport aux prévisions de l’activité des consommateurs. Une augmentation de l’emploi suggère que le revenu de la population augmentera, ce qui pourrait entraîner une activité de consommation plus élevée. Les gens dépenseront plus. Cela permet de prévoir que l’inflation augmentera et atteindra le niveau cible. Ainsi, la croissance de l’emploi est généralement considérée comme positive pour les cours de l’euro.

