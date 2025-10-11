CalendrierSections

Niveau d’emploi de l’Union Européenne (European Union Employment Level)

Le niveau d’emploi indique le nombre de personnes occupées dans l’Union Européenne. Les personnes employées sont définies comme les personnes âgées de plus de 15 ans qui ont occupé un emploi rémunéré pendant au moins une heure au cours de la semaine précédente, ainsi que celles qui avaient un emploi mais qui s’étaient absentées du travail pour cause de maladie, de vacances, de grèves, etc. Eurostat publie des données trimestrielles et annuelles sur l’emploi.

L’indicateur est calculé sur la base de l’enquête sur la population active de l’UE. L’enquête est menée auprès des ménages privés, à l’exclusion des ménages collectifs, tels que les foyers de soins de longue durée, les pensionnats, les maisons de soins infirmiers, etc. L’objectif principal de l’enquête est de classer la population en trois groupes qui s’excluent mutuellement: la population employée, la population sans emploi et la population économiquement inactive (étudiants, retraités et femmes au foyer).

Outre le niveau général d’emploi et le taux d’emploi, Eurostat publie des statistiques distinctes sur l’emploi des hommes et des femmes, ainsi que des séparations fondées sur l’âge.

Une variation du niveau d’emploi affecte directement les revenus des ménages et, par conséquent, le pouvoir d’achat de la population. Par conséquent, les lectures d’indicateurs plus élevées sont considérées comme positives pour les cours de l’euro.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025 préliminaire.
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 préliminaire.
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 préliminaire.
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 préliminaire.
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 préliminaire.
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 préliminaire.
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 préliminaire.
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 préliminaire.
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 préliminaire.
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 préliminaire.
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 préliminaire.
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 préliminaire.
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 préliminaire.
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 préliminaire.
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 préliminaire.
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 préliminaire.
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 préliminaire.
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 préliminaire.
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 préliminaire.
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 préliminaire.
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 préliminaire.
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 préliminaire.
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 préliminaire.
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 préliminaire.
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 préliminaire.
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
