Les actifs de réserve officielle sont des actifs libellés en devises étrangères et détenus par les autorités financières de la zone euro, qui pourraient les utiliser pour financer la balance des paiements, intervenir sur les marchés des changes pour influer sur les taux de change et à d’autres fins connexes (par exemple, maintenir la confiance dans la monnaie et l’économie de la zone euro).
Les actifs de réserve comprennent l’or monétaire, la position de réserve au FMI, le droit de tirage spécial, les produits dérivés et autres actifs financiers. L’indicateur traduit des données mensuelles sur la valeur des actions au prix du marché, les transactions, les réévaluations du marché et d’autres variations.
Les actifs de réserve communs de l’UE sont calculés sur la base des données de réserve fournies par les banques centrales des États membres de l’UE. Outre la valeur commune de l’UE, le rapport de la BCE fournit également des données séparément par pays.
L’influence de cet indicateur sur les cours de l’euro dépend des facteurs qui l’accompagnent.
