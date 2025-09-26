La décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d’intérêt est prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE toutes les six semaines, lors d’une réunion sur la politique monétaire, et est annoncée juste après la réunion. C’est l’un des événements macroéconomiques les plus importants de la zone euro, qui peut affecter les cours de l’euro.

Outre le taux de la facilité de dépôt des taux d’intérêts majeurs de la BCE comprennent également le taux des opérations principales de refinancement et le taux de la facilité de prêt marginal. Le taux de refinancement fournit en principe l’essentiel des liquidités au système financier de la zone euro et affecte l’activité de prêt dans la région. Il représente le taux d’intérêt minimum possible, que les banques indiquent dans les offres de liquidité dans les appels d’offres de la BCE. La BCE fournit des liquidités avec un taux de refinancement fixe par le biais de ces appels d’offres.

La BCE prend la décision sur le taux de refinancement en fonction des perspectives inflationnistes et de la croissance économique. Plus le taux est bas, moins il est cher pour les banques commerciales d’emprunter de l’argent à la BCE, de sorte que les taux sur les prêts à la consommation et aux entreprises sont plus bas. Ainsi, la baisse du taux de refinancement déprécie l’euro et accélère les processus d’inflation, fournissant le rechignement de la liquidité au système bancaire.

L’abaissement du taux d’intérêt de la BCE est considéré comme négatif pour l’euro. Si la BCE relève le taux de refinancement, cela entraîne une augmentation des cours de l’euro.

Dernières valeurs: