CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d’intérêt (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Banque Centrale Européenne (European Central Bank)
Secteur
Argent
Haut 2.15%
2.15%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.15%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

La décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d’intérêt est prise par le Conseil des gouverneurs de la BCE toutes les six semaines, lors d’une réunion sur la politique monétaire, et est annoncée juste après la réunion. C’est l’un des événements macroéconomiques les plus importants de la zone euro, qui peut affecter les cours de l’euro.

Outre le taux de la facilité de dépôt des taux d’intérêts majeurs de la BCE comprennent également le taux des opérations principales de refinancement et le taux de la facilité de prêt marginal. Le taux de refinancement fournit en principe l’essentiel des liquidités au système financier de la zone euro et affecte l’activité de prêt dans la région. Il représente le taux d’intérêt minimum possible, que les banques indiquent dans les offres de liquidité dans les appels d’offres de la BCE. La BCE fournit des liquidités avec un taux de refinancement fixe par le biais de ces appels d’offres.

La BCE prend la décision sur le taux de refinancement en fonction des perspectives inflationnistes et de la croissance économique. Plus le taux est bas, moins il est cher pour les banques commerciales d’emprunter de l’argent à la BCE, de sorte que les taux sur les prêts à la consommation et aux entreprises sont plus bas. Ainsi, la baisse du taux de refinancement déprécie l’euro et accélère les processus d’inflation, fournissant le rechignement de la liquidité au système bancaire.

L’abaissement du taux d’intérêt de la BCE est considéré comme négatif pour l’euro. Si la BCE relève le taux de refinancement, cela entraîne une augmentation des cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDécision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d’intérêt (European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2.15%
2.15%
2.15%
2.15%
2.15%
2.40%
2.40%
2.65%
2.65%
2.90%
2.90%
3.15%
3.15%
3.40%
3.40%
3.65%
3.65%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.25%
1.25%
0.50%
0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration