ZEW Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Source : Centre de Recherche Économique Européen. (Centre for European Economic Research)
Secteur
Affaires
Moyen 26.1 17.6
25.1
Dernière publication
Précédent
16.5
26.1
Prochaine publication
Précédent
L’indicateur ZEW du climat économique est calculé mensuellement par le Centre Européen de Recherche Économique (Mannheim, Allemagne) sur la base d’enquêtes menées auprès d’environ 350 analystes de banques, de compagnies d’assurance et de services financiers d’entreprises.

Les experts sont invités à exprimer une évaluation des conditions économiques réelles et des prévisions sur six mois concernant les conditions économiques, les taux d’inflation, les taux d’intérêt à court et à long terme, les marchés boursiers, les taux de change de l’euro par rapport aux autres grandes devises et les prix du pétrole. Les questions concernent séparément les conditions en Allemagne, en France, en Italie et dans la zone euro dans son ensemble. L’indicateur est également calculé pour les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.

Les participants à l’enquête fournissent l’évaluation qualitative plutôt que quantitative, c’est-à-dire si le paramètre pourrait augmenter, diminuer ou demeurer stable.. L’indice est calculé comme la différence entre les prévisions positives et négatives. Par exemple, si 30 % des participants s’attendent à ce que la condition économique s’améliore et 40 % s’attendent à ce qu’elle se détériore, l’indicateur ZEW du climat économique prendrait une valeur de -10. La valeur positive indique que la part des optimistes est supérieure à la part des pessimistes, et vice versa.

L’indice traduit le sentiment des investisseurs institutionnels. La croissance de l’indice indique des prévisions favorables. Cela permet de prévoir la croissance des investissements réalisés dans l’économie de la zone euro. Cela pourrait avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deZEW Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
26.1
17.6
25.1
août 2025
25.1
18.3
36.1
juil. 2025
36.1
16.4
35.3
juin 2025
35.3
16.6
11.6
mai 2025
11.6
0.7
-18.5
avr. 2025
-18.5
27.1
39.8
mars 2025
39.8
36.1
24.2
févr. 2025
24.2
-5.3
18.0
janv. 2025
18.0
39.0
17.0
déc. 2024
17.0
-15.9
12.5
nov. 2024
12.5
31.3
20.1
oct. 2024
20.1
21.3
9.3
sept. 2024
9.3
7.5
17.9
août 2024
17.9
41.1
43.7
juil. 2024
43.7
49.5
51.3
juin 2024
51.3
49.2
47.0
mai 2024
47.0
-0.8
43.9
avr. 2024
43.9
6.0
33.5
mars 2024
33.5
25.0
févr. 2024
25.0
22.7
janv. 2024
22.7
23.0
déc. 2023
23.0
8.0
13.8
nov. 2023
13.8
-3.3
2.3
oct. 2023
2.3
-7.2
-8.9
sept. 2023
-8.9
-8.8
-5.5
août 2023
-5.5
-11.1
-12.2
juil. 2023
-12.2
-9.7
-10.0
juin 2023
-10.0
-1.5
-9.4
mai 2023
-9.4
8.2
6.4
avr. 2023
6.4
19.8
10.0
mars 2023
10.0
23.2
29.7
févr. 2023
29.7
-29.7
16.7
janv. 2023
16.7
-61.5
-23.6
déc. 2022
-23.6
-67.2
-38.7
nov. 2022
-38.7
-67.0
-59.7
oct. 2022
-59.7
-60.6
-60.7
sept. 2022
-60.7
-52.0
-54.9
août 2022
-54.9
-42.5
-51.1
juil. 2022
-51.1
-32.8
-28.0
juin 2022
-28.0
-24.3
-29.5
mai 2022
-29.5
-41.0
-43.0
avr. 2022
-43.0
0.2
-38.7
mars 2022
-38.7
49.3
48.6
févr. 2022
48.6
38.4
49.4
janv. 2022
49.4
26.4
26.8
déc. 2021
26.8
23.5
25.9
nov. 2021
25.9
26.1
21.0
oct. 2021
21.0
37.0
31.1
sept. 2021
31.1
52.2
42.7
août 2021
42.7
72.0
61.2
