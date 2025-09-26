Calendrier économique
ZEW Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)
|Moyen
|26.1
|17.6
|
25.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|16.5
|
26.1
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur ZEW du climat économique est calculé mensuellement par le Centre Européen de Recherche Économique (Mannheim, Allemagne) sur la base d’enquêtes menées auprès d’environ 350 analystes de banques, de compagnies d’assurance et de services financiers d’entreprises.
Les experts sont invités à exprimer une évaluation des conditions économiques réelles et des prévisions sur six mois concernant les conditions économiques, les taux d’inflation, les taux d’intérêt à court et à long terme, les marchés boursiers, les taux de change de l’euro par rapport aux autres grandes devises et les prix du pétrole. Les questions concernent séparément les conditions en Allemagne, en France, en Italie et dans la zone euro dans son ensemble. L’indicateur est également calculé pour les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Les participants à l’enquête fournissent l’évaluation qualitative plutôt que quantitative, c’est-à-dire si le paramètre pourrait augmenter, diminuer ou demeurer stable.. L’indice est calculé comme la différence entre les prévisions positives et négatives. Par exemple, si 30 % des participants s’attendent à ce que la condition économique s’améliore et 40 % s’attendent à ce qu’elle se détériore, l’indicateur ZEW du climat économique prendrait une valeur de -10. La valeur positive indique que la part des optimistes est supérieure à la part des pessimistes, et vice versa.
L’indice traduit le sentiment des investisseurs institutionnels. La croissance de l’indice indique des prévisions favorables. Cela permet de prévoir la croissance des investissements réalisés dans l’économie de la zone euro. Cela pourrait avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deZEW Indicateur du climat économique de l’Union Européenne (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
