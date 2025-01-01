La déclaration de politique monétaire de la BCE comporte les décisions prises lors des réunions de politique monétaire de la BCE. La déclaration couvre généralement les taux directeurs de la banque, la décision sur les achats d’actifs et pourrait contenir des commentaires sur les conditions économiques qui ont influencé la décision de la BCE.

La déclaration officielle de la BCE est généralement annoncée par le président de la banque. Les relevés sont publiés sur la chaîne YouTube officielle du régulateur. Le régulateur sélectionne soigneusement les thèmes à couvrir dans la déclaration: les activités de la banque doivent être ouvertes, mais en même temps, le régulateur cherche à maintenir son indépendance vis-à-vis d’une éventuelle ingérence politique.

Les déclarations de la BCE sont généralement surveillées de près par les analystes, car le comportement de l’euro dépend en grande partie de la décision prise par le régulateur. Si la déclaration suggère que la BCE pourrait durcir la politique monétaire à l’avenir, cela est considéré comme favorable pour l’euro. Si la décision et la déclaration du président de la BCE se situent dans les fourchettes attendues, la conférence de presse n’aura guère d’impact sérieux sur les marchés des changes.