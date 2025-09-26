Calendrier économique
Compte courant de l’Union Européenne (European Union Current Account)
|Bas
|€27.7 B
|€36.5 B
|
€35.8 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|€36.7 B
|
€27.7 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le compte courant est une partie importante de la balance des paiements d’un pays. La balance des paiements enregistre systématiquement toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents sur une période définie, généralement un an. D’une part, le compte courant indique si le volume des flux de paiements a augmenté et s’il y a un excédent ou un déficit de la balance des paiements. Ce sont des indicateurs importants d’une économie et aussi de l’UE.
La balance courante combine quatre autres balances: la balance commerciale (importations et exportations de marchandises), la balance des services (voyages, transports et assurances), la balance des transferts (envois de fonds des salariés, des organisations internationales à l’exportation ou en provenance d’autres pays, aide au développement) et la balance des revenus (salaires, traitements, intérêts et dividendes).
Cela indique que ce bilan par rapport à la balance des paiements, le plus complet des bilans, n’inclut pas les flux de trésorerie provenant des importations et des exportations de capitaux et les fluctuations des réserves d’or et de change. De cette manière, le compte courant de l’Union Européenne fournit des informations utiles sur ses relations économiques extérieures.
Un excédent du compte courant augmente les actifs extérieurs nets et entraîne une augmentation des exportations de capitaux sous la forme d’une augmentation des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, bien sûr, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.
Ces chiffres sont corrigés des variations saisonnières et des jours civils en ajustant à la fois les recettes et les dépenses, qui indiquent une tendance saisonnière claire, par une approche indirecte (également par pays).
En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives et pour l’EUR et négatives si elles sont inférieures aux prévisions.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant de l’Union Européenne (European Union Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress