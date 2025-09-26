Le compte courant est une partie importante de la balance des paiements d’un pays. La balance des paiements enregistre systématiquement toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents sur une période définie, généralement un an. D’une part, le compte courant indique si le volume des flux de paiements a augmenté et s’il y a un excédent ou un déficit de la balance des paiements. Ce sont des indicateurs importants d’une économie et aussi de l’UE.

La balance courante combine quatre autres balances: la balance commerciale (importations et exportations de marchandises), la balance des services (voyages, transports et assurances), la balance des transferts (envois de fonds des salariés, des organisations internationales à l’exportation ou en provenance d’autres pays, aide au développement) et la balance des revenus (salaires, traitements, intérêts et dividendes).

Cela indique que ce bilan par rapport à la balance des paiements, le plus complet des bilans, n’inclut pas les flux de trésorerie provenant des importations et des exportations de capitaux et les fluctuations des réserves d’or et de change. De cette manière, le compte courant de l’Union Européenne fournit des informations utiles sur ses relations économiques extérieures.

Un excédent du compte courant augmente les actifs extérieurs nets et entraîne une augmentation des exportations de capitaux sous la forme d’une augmentation des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, bien sûr, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

Ces chiffres sont corrigés des variations saisonnières et des jours civils en ajustant à la fois les recettes et les dépenses, qui indiquent une tendance saisonnière claire, par une approche indirecte (également par pays).

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives et pour l’EUR et négatives si elles sont inférieures aux prévisions.

Dernières valeurs: