L’indice des prix à la production (IPP) m/m caractérise une variation des prix des marchandises fabriqués dans la zone euro et vendus sur le marché intérieur, au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indice est calculé du point de vue du producteur. La valeur traduit les prix de base hors TVA et taxes similaires directement liées au chiffre d’affaires des produits. Les montants réels des transactions sont utilisés dans le calcul pour traduire l’évolution des prix réels.

Eurostat calcule et publie des données agrégées pour tous les États membres. Les données proviennent d’une enquête menée auprès de plusieurs milliers d’entreprises manufacturières. Les fabricants sont répartis en trois groupes: les sociétés minières, les entreprises industrielles et les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau. La variation de prix est estimée par rapport à la période de base. La période de base est revue tous les 5 ans et est actuellement fixée à 2010. Les pondérations relatives des États membres dans le calcul de l’indice agrégé sont également revues de temps à autre.

L’IPP enregistre les mouvements de prix au niveau de la production, avant que les produits n’apparaissent sur le marché de détail. Par conséquent, il permet de prévoir d’autres variations dans les prix au niveau du consommateur. L’IPP est utilisé comme indicateur de premier plan des pressions inflationnistes. Les données sont utilisées lors de la préparation de la politique monétaire.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

