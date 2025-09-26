Calendrier économique
Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel portant sur l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans environ 5000 entreprises privées dans 19 pays de la zone euro.
Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises dans la zone euro.
Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, diminué ou demeurent stables. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.
Chaque réponse est pondérée conformément à la taille d’une entreprise et sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur.
L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.
PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé de la zone euro. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance des indices PMI est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour l’euro.
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Indice composite des directeurs d’achat (PMI) de l’Union Européenne (S&P Global European Union Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
