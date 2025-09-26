Calendrier économique
Indice du coût de la main-d’œuvre de l’Union Européenne (European Union Labour Cost Index)
|Bas
|3.6%
|3.4%
|
3.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice du coût de la main-d’œuvre a/a traduit les variations des coûts horaires de la main-d’œuvre payés par les employeurs pour le trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente. L’indice est calculé en termes nominaux et n’est pas ajusté en fonction de l’inflation. Il est calculé comme le rapport entre le coût de la main-d’œuvre d’un seul employé et la productivité du travail (défini comme le PIB par personne occupée).
Le calcul de l’indice comprend les salaires réguliers et les autres frais des employés. Les frais salariaux comprennent les suivants: salaires directs, primes et indemnités (tant en termes monétaires que physiques), jours de vacances accumulés, coûts en nature (repas, thé, carburant, voiture de service). Les autres frais comprennent les cotisations sociales des employeurs, l’impôt sur l’emploi, les prestations d’invalidité, les paiements de retraite, etc.
Les coûts de main-d’œuvre n’incluent pas les coûts de formation professionnelle, les dépenses en vêtements et outils de travail, ainsi que les coûts de recrutement.
Le calcul de l’indice est axé sur des données administratives agrégées et des informations provenant d’enquêtes auprès des employeurs de la zone euro. Des procédures d’évaluation statistique sont de surcroît utilisées. Le poids d’un État membre dans le calcul de l’indice est déterminé en fonction de sa part du coût de la main-d’œuvre par rapport au reste des États membres de la zone euro.
L’indicateur permet d’évaluer l’inflation et de prévoir la croissance des dépenses de consommation. Le coût de la main-d’œuvre est un indicateur potentiel important de l’inflation. L’indicateur est suivi de près par les économistes, puisqu’il est utilisé dans la préparation de la politique monétaire de la zone euro. C’est également important dans l’analyse économique. La croissance du coût de la main-d’œuvre peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice du coût de la main-d’œuvre de l’Union Européenne (European Union Labour Cost Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
