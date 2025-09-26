Avec la facilité de prêt marginal, les banques centrales respectives fournissent des liquidités au jour le jour pour les actifs éligibles aux banques nationales qui remplissent certains critères d’éligibilité au niveau national et au niveau de l’UE. Les actifs éligibles sont des titres de créance négociables et des actifs qui revêtent un intérêt particulier pour les marchés financiers et les systèmes bancaires nationaux et pour lesquels il existe certains critères d’éligibilité, conformément aux critères de la BCE.

Les banques peuvent soit transférer les actifs pendant la durée où ils sont détenus par la banque centrale en échange d’argent, qui est ensuite re-transféré, soit recevoir l’argent sous la forme d’un crédit au jour le jour garanti. La maturité est donc toujours d’un jour ouvrable.

Les intérêts à payer sont axés sur le taux fixé à l’avance par la BCE, qui est fixé toutes les six semaines. La BCE pourrait également modifier ou même suspendre l’accès à tout moment en fonction des objectifs poursuivis et de ses considérations générales de politique monétaire.

La BCE fournit également deux autres instruments de gestion des liquidités aux banques et fixe les taux d’intérêt à appliquer: les opérations principales de refinancement, c’est-à-dire les prêts d’une semaine de la BCE aux banques, et la facilité de dépôt, c’est-à-dire l’argent que les banques peuvent déposer au jour le jour auprès de la BCE.

Nous admettons généralement que la baisse du taux d’intérêt stimulera l’économie et l’euro.

Dernières valeurs: