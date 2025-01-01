La conférence de presse sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) se tient après la réunion de la Banque Centrale Européenne, au cours de laquelle les taux d’intérêt et la politique monétaire sont débattus, que le régulateur tient toutes les six semaines.

La conférence de presse est en principe assurée par le président de la BCE. Tout d’abord, le président lit une déclaration, qui comporte une brève description des conditions financières et économiques actuelles dans la zone euro, puis annonce le taux d’intérêt à court terme et adopte des mesures de politique monétaire. Ceci est suivi d’une courte séance de questions-réponses.

Désormais, les web-diffusions des conférences de presse sont également publiées sur la chaîne YouTube officielle de la BCE.

Les conférences de presse de la BCE sont généralement attendues par les économistes et les analystes du monde entier. Le comportement de l’euro dépend en grande partie de la décision prise par le régulateur. En outre, les commentaires du président de la BCE sur le taux d’intérêt peuvent affecter la volatilité de l’euro. Si les commentaires du président suggèrent que la BCE pourrait durcir la politique monétaire à l’avenir, cela est considéré comme favorable pour l’euro. Si la décision et la déclaration du président de la BCE se situent dans les fourchettes attendues, la conférence de presse n’aura guère d’impact sérieux sur les marchés des changes.