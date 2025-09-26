Capacité de Construction a/a indique le volume de production et d’activité dans le secteur de la construction de la zone euro pour le mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend la construction dans les secteurs privé et du génie civil (tels que les ponts, les bâtiments publics, etc.). L’indicateur est axé sur des chiffres corrigés des variations saisonnières. En outre, la valeur est corrigée de l’inflation. Étant donné que le compte-rendu précis des volumes de construction est plutôt problématique, l’indice est mesuré sur la base de plusieurs indicateurs:

Productivité des entreprises de construction (l’option privilégiée, qui traduit le mieux les volumes de construction)

Chiffre d’affaires des entreprises de construction (le calcul comprend les subventions mais ne comprend pas la TVA)

Implication de la main-d’œuvre

Matériaux de construction utilisés

Données administratives, telles que les permis de construire délivrés

Bien que la part relative de la construction dans l’activité économique européenne ait diminué ces dernières années, la construction demeure d’une grande importance dans les économies des États membres. La capacité de la construction a une grande part dans le calcul du PIB de la zone euro et est utilisée dans l’évaluation préliminaire de l’activité économique de la zone euro, avec l’indice de production industrielle. Les données sur la production dans le secteur de la construction peuvent également être interprétées comme un indicateur de premier plan de l’activité sur le marché immobilier.

La croissance des indicateurs peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

