L’indice PMI Markit des services est un indicateur de l’évolution de la conditions des affaires dans le secteur des services de la zone euro au cours du mois indiqué. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur des services.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de services de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les responsables achats remplissent un questionnaire dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail :

Activité commerciale

Nouvelles commandes reçues

Reliquats

Prix reçus pour les services produits

Prix payés (pour les matériaux et services achetés dans le processus de production)

Emploi

Activité commerciale à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, diminué ou demeurent stables. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

L’indice PMI du secteur des services est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les économistes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur des services. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité du secteur des services et de l’inflation dans la zone euro. La croissance de l’indice PMI des services est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: