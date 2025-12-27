La Media Truncada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco de la Reserva de Australia (RBA) t/t mide el cambio porcentual medio ponderado de los precios de los bienes y servicios en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. En la cesta del consumidor, el 15% de los elementos con los valores de cambio de precio más pequeños y el 15% con los más grandes quedan excluidos del cálculo del índice. La inflación al consumidor se valora usando como base el conjunto restante.

Este es uno de los enfoques alternativos para valorar la inflación subyacente. La razón para este "truncamiento" es que a veces suceden cambios muy grandes o muy pequeños en los precios de los bienes particulares. Esto puede influir significativamente en el promedio convencional de todos los cambios de precio. No obstante, tales cambios no resultan representativos del cambio de precio de otros bienes y servicios. Además, las partidas de gasto con pesos muy grandes en la cesta del IPC pueden añadir volatilidad a los valores promedio. Por todas las razones mencionadas, quedan excluidos de la muestra calculada tales elementos de "ruido".

Esta modificación del cálculo del IPC fue propuesta por el Banco de la Reserva de Australia. El consejo de gobierno del RBA necesita la valoración más objetiva posible de la inflación del consumidor. A su vez, la inflación del consumidor se considera uno de los principales factores que influyen en el cambio de la tasa de interés del RBA.

Un aumento del IPC medio truncado puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

