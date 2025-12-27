El Índice Medio Ponderado de Precios al Consumidor (IPC) del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a/a refleja el cambio en los precios de los bienes y servicios en el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Está determinado por la mediana de los precios (el percentil 50 en la distribución de los cambios de precios).

El índice medio ponderado representa una de las aproximaciones a la hora de valorar la inflación básica. La razón para esta aproximación es que a veces suceden cambios muy grandes o muy pequeños en los precios de los bienes particulares. Esto puede influir significativamente en el promedio convencional de todos los cambios de precio. No obstante, tales cambios no resultan representativos del cambio de precio de otros bienes y servicios. Además, las partidas de gasto con pesos muy grandes en la cesta del IPC pueden añadir volatilidad a los valores promedio. Por todas las razones mencionadas, quedan excluidos de la muestra calculada tales elementos de "ruido".

Este método de cálculo del IPC fue propuesto por el Banco de la Reserva de Australia. El consejo de gobierno del RBA necesita la valoración más objetiva posible de la inflación del consumidor. A su vez, la inflación del consumidor se considera uno de los principales factores que influyen en el cambio de la tasa de interés del RBA.

El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: