Índice de Precios al Productor (PPI) de Australia a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios producidos en el país en el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El índice muestra el cambio de los precios desde la perspectiva del productor.

La valoración tiene en cuenta el precio base (la cantidad obtenida por el productor por un producto o servicio vendido por la compañía, teniendo en cuenta todos los descuentos, antes del pago de impuestos y otros). Las pesos proporcionales para cada uno de los componentes del índice se fijan en función de su contribución a la evaluación general. La lista de productos y los pesos se actualizan de forma periódica para garantizar que sigan siendo representativos de las actividades de los proveedores en la economía australiana.

El Índice de Precios al Productor es un indicador relativo. Muestra el cambio en los precios en relación con un cierto año base. El año base para la mayoría de las categorías de precios se establece en el periodo de 2011/12, con algunas excepciones: el Índice para algunos de los grupos de productos se calcula en relación con el periodo de los años 2012/2013 y 2015/2016. La nivel de referencia del índice en el año básico se establece en 100. Por lo tanto, si el valor del índice es de 110 puntos, esto significará que los precios han aumentado un 10% en comparación con el periodo base.

El IPP refleja los precios de salida de fábrica de las mercancías, por lo tanto, es un indicador importante de la inflación del consumidor. A su vez, la inflación del consumidor es un factor importante que influye en el desarrollo del sistema económico y financiero del país. Asimismo, el Banco de la Reserva de Australia analiza el comportamiento de los índices inflacionarios al adoptar la decisión sobre la tasa de interés.

Por lo tanto, los economistas y los analistas siguen de cerca la dinámica del PPI para predecir el movimiento de las cotizaciones del dólar australiano. El crecimiento del PPI se considera generalmente positivo para el dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: