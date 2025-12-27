La Tasa de Desempleo de Australia muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza de trabajo civil total. En el cálculo del indicador, ahora se define como desempleada la persona que ha estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas y no puede comenzar a trabajar. Dicha persona estará incluida en la tasa de desempleo independientemente de si está recibiendo o no el subsidio de desempleo.

El indicador se calcula usando como base una Encuesta Mensual de Población. La encuesta se basa en una muestra de aproximadamente 26,000 viviendas privadas, y cubre aproximadamente el 0.32% de los ciudadanos australianos de 15 años o más. La encuesta no incluye a los miembros permanentes de las fuerzas de defensa, el personal diplomático de los gobiernos de ultramar, los residentes extranjeros en Australia y los miembros de las fuerzas de defensa no australianas estacionadas en Australia.

Este indicador supone la tasa más utilizada para evaluar el estado del mercado laboral australiano. Se trata de uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. No es un indicador de pronóstico. Su aumento o disminución es en realidad el resultado de los cambios en la situación económica.

El Banco de la Reserva de Australia utiliza la tasa de desempleo como uno de los parámetros clave para determinar las tasas de interés del periodo actual. Cuanto más baja sea la tasa de desempleo, más optimista será la valoración de la salud económica del país. Y al contrario, el aumento de la tasa de desempleo afecta negativamente a las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: