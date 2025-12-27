La Decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la Tasa de Interés es uno de los eventos económicos más importantes que influyen en las cotizaciones del dólar australiano. La decisión es adoptada por el Consejo del RBA.

Las reuniones de la Junta, en cuyo transcurso se define la política monetaria del país, se llevan a cabo 11 veces al año (mensualmente, excepto en enero). Los miembros de la Junta estudian la situación económica actual (tanto la agenda interna como el estado de la economía mundial, así como los principales eventos que afectan a las condiciones financieras y económicas), discuten la política monetaria actual y votan medidas sobre la política monetaria y la tasa de interés.

La decisión de la Junta sobre la tasa de interés se anuncia después de la reunión.

El RBA puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el RBA trataría de encarecer el dólar australiano, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

Por lo tanto, cada decisión sobre la tasa de interés tomada por el Banco de la Reserva de Australia afecta directamente a las cotizaciones del dólar australiano (especialmente cuando se modifica la tasa). Una decisión al alza, normalmente conduce al aumento de las cotizaciones del dólar australiano.

