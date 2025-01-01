La Declaración del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la Tasa de Interés se publica 11 veces al año, después de cada reunión del RBA. Suele ser anunciada por el Gobernador del RBA.

La declaración ofrece información sobre la decisión de la tasa de interés del banco y una discusión sobre las condiciones económicas que influyeron en esta decisión.

La Declaración del RBA sobre la Tasa de Interés puede influir en las cotizaciones del dólar australiano La tasa de interés del banco central es uno de los instrumentos más importantes de la política monetaria. Esta cambia al producirse un cierto conjunto de condiciones en el mercado. Un aumento en la tasa de interés generalmente provoca un aumento en el dólar australiano, y una disminución puede debilitar la divisa nacional.