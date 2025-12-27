Calendario económico
Gastos de Equipos, Fábricas y Maquinaria de Australia t/t (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)
Los Gastos de Equipos, Fábricas y Maquinaria de Australia t/t miden el cambio en los gastos de capital privado en equipos en el trimestre dado en comparación con el anterior.
El cálculo del indicador incluye los gastos en plantas, maquinaria, vehículos, aparatos eléctricos, equipos de oficina, muebles, instalaciones y accesorios que no forman parte integral de edificios, contenedores, herramientas especiales, etc.
El indicador ofrece datos aparte sobre los gastos de capital en los sectores más importantes de la economía australiana: la manufactura y la minería, así como otras industrias. Los siguientes sectores no están incluidos en el cálculo: agricultura, silvicultura y pesca; administración pública y seguridad; educación; atención a la salud, fondos de seguros de pensiones. El indicador solo abarca los gastos de capital de las empresas privadas, por lo que los negocios del sector público quedan excluidos del cálculo.
La suma de los nuevos gastos de capital se calcula usando como base los datos recopilados por la Oficina Australiana de Estadística en una encuesta realizada a 9,000 empresas privadas en Australia. La muestra se actualiza cada trimestre para excluir las compañías cerradas y agregar a la lista empresas nuevas, estadísticamente significativas. Las empresas con menos de 10 empleados están excluidas del cálculo.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
