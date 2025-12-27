Los Nuevos Gastos de Capital Privado de Australia t/t miden los gastos totales de las empresas privadas en construcción y equipamiento en el trimestre reportado en comparación con el anterior. Se calculan valores por separado para los diferentes tipos de activos y luego se resumen en un solo indicador.

Los nuevos gastos de capital incluyen la compra de nuevos activos tangibles o su reestructuración y modernización.

El indicador ofrece datos por separado sobre los gastos de capital en los sectores más importantes de la economía australiana: la manufactura y la minería, así como otras industrias. Los siguientes sectores no están incluidos en el cálculo: agricultura, silvicultura y pesca; administración pública y seguridad; educación; atención a la salud, fondos de seguros de pensiones. El indicador solo abarca los gastos de capital de las empresas privadas, por lo que los negocios del sector público quedan excluidos del cálculo.

La suma de los nuevos gastos de capital se calcula usando como base los datos recopilados por la Oficina Australiana de Estadística en una encuesta realizada a 9,000 empresas privadas en Australia. La muestra se actualiza cada trimestre para excluir las compañías cerradas y agregar a la lista empresas nuevas, estadísticamente significativas. Las empresas con menos de 10 empleados están excluidas del cálculo.

Las compañías rellenan una encuesta en la que ofrecen 3 cifras básicas: los gastos reales para el periodo reportado, las expectativas a corto plazo y las expectativas a largo plazo (en función de las cuales se puede preparar un pronóstico).

Los gastos de capital son un indicador avanzado del desarrollo industrial. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: