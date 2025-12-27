Calendario económico
Crédito Hipotecario del Banco de la Reserva de Australia (RBA) m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)
|Baja
|0.6%
|
0.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
0.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Crédito Hipotecario del Banco de la Reserva de Australia (RBA) m/m mide los cambios en el monto de los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, concedidos a particulares en el mes reportado en comparación con el mes anterior.
La cifra total del indicador incluye estadísticas sobre todos los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas propias, así como aquellos que los inversionistas toman para la compra de viviendas para reventa o alquiler. El informe completo contiene cifras separadas para estas dos categorías de prestatarios.
El crédito para la vivienda caracteriza el nivel de desarrollo del sector bancario del país, el bienestar del consumidor y, en parte, la situación en el mercado de la vivienda residencial. Este indicador no es predictivo: en general, las personas toman más préstamos hipotecarios cuando la tasa de interés disminuye o cuando el mercado laboral crece (las familias se sienten más seguras de los ingresos futuros). Este valor rara vez se interpreta como un indicador separado y generalmente se analiza junto con otros indicadores, como el gasto del consumidor, los salarios y el desarrollo del sector bancario.
En general, el aumento del crédito a la vivienda en Australia se considera favorable para el dólar australiano, ya que indica un crecimiento en la actividad económica.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Crédito Hipotecario del Banco de la Reserva de Australia (RBA) m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)".
