El Crédito al Sector Privado del Banco de la Reserva de Australia (RBA) m/m mide el cambio en el monto de los créditos concedidos a individuos y empresas en el mes dado en comparación con el mes anterior.

Los créditos concedidos a hogares y empresas privadas caracterizan el nivel de desarrollo del sector bancario del país, el bienestar del consumidor y, en parte, las ventas minoristas australianas. Este indicador no es predictivo: en general, las personas toman más préstamos hipotecarios cuando la tasa de interés disminuye o cuando el mercado laboral crece (las familias se sienten más seguras de los ingresos futuros). Este valor rara vez se interpreta como un indicador separado y generalmente se analiza junto con otros indicadores, como el gasto del consumidor, los salarios y el desarrollo del sector bancario.

En general, el aumento del crédito al sectro privado en Australia se considera favorable para el dólar australiano, ya que indica un crecimiento en la actividad económica.

Gráfico de los últimos valores: