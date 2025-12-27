El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Australia mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en relación con el periodo base (actualmente establecido en 2011/12). La nivel de referencia del índice en el año básico se establece en 100. Por lo tanto, si el valor del índice es de 110 puntos, esto significará que los precios han aumentado un 10% en comparación con el periodo base.

El IPC usa como base la evaluación de los precios y servicios incluidos en una cesta fija basada en el gasto promedio de los hogares metropolitanos. La cesta consta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El contenido de la cesta se define con la ayuda de una encuesta por muestreo realizada a 8,000 hogares de las 8 mayores ciudades. Las posiciones de la cesta se clasifican según su peso significativo En la actualidad, la cesta consta de 11 grupos, como alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, ropa y calzado y otros, divididos en 33 subgrupos (por ejemplo: frutas y verduras, calzado, servicios médicos y dentales) y 87 clases de gastos (fruta, cerveza, servicios dentales, etc.).

Los datos sobre los precios al por menor se obtienen de diversos puntos de venta (supermercados, hoteles, tiendas, concesionarios de automóviles, empresas del sector servicios) y tiendas en línea. Los precios para el cálculo del IPC incluyen todos los impuestos.

El gobierno y los economistas usan el índice a la hora de valorar la inflación de la economía australiana. La inflación del consumidor es un factor importante que influye en el desarrollo del sistema económico y financiero del país. Asimismo, el Banco de la Reserva de Australia analiza el comportamiento del índice de precios al consumidor al adoptar la decisión sobre la tasa de interés. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

