El Índice Salarial de Australia (WPI) t/t mide el cambio en el nivel del salario medio en el sector público y las empresas privadas en el trimestre reportado en comparación con el anterior.

El WPI valora solo la presión del mercado sobre los precios, y no depende de los cambios referentes a la calidad o cantidad del trabajo realizado. La metodología de cálculo ofrece protección contra la influencia de los cambios estructurales en el mercado laboral.

El índice se calcula usando los resultados de una encuesta realizada a aproximadamente 3,000 empresas australianas. Se recopila información sobre los sueldos de aproximadamente 18 000 empleados de diferentes cargos. La encuesta abarca datos de organizaciones que dan empleo al sector público y privado, exceptuando las empresas dedicadas a la agricultura, la silvicultura o la pesca, los hogares privados que emplean personal y las embajadas extranjeras. El WPI muestra datos sobre la población objetivo de los empleadores, exceptuando los empleos de las fuerzas armadas, los propietarios de empresas no incorporadas y algunas otras personas. El índice abarca trabajos a tiempo completo, a tiempo parcial, permanentes y ocasionales.

El Índice Salarial de Australia toma en cuenta los pagos realizados a los empleados, excluyendo las horas extraordinarias, las bonificaciones y las asignaciones. Los elementos de motivación negativa (penalizaciones) también se excluyen del cálculo. El índice se calcula en relación con un determinado periodo de referencia (actualmente es el 2008/2009).

El Índice Salarial de Australia es un indicador avanzado del gasto del consumidor. Asimismo, es uno de los indicadores clave de la presión inflacionaria sobre los salarios. Por lo tanto, el Banco de la Reserva de Australia usa el WPI como una de las fuentes de datos predilectas a la hora de valorar la efectividad de la política monetaria.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: