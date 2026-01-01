Calendario económico
Índice Salarial de Australia t/t (Australia Wage Price Index q/q)
|Media
|0.8%
|0.6%
|
0.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.8%
|
0.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice Salarial de Australia (WPI) t/t mide el cambio en el nivel del salario medio en el sector público y las empresas privadas en el trimestre reportado en comparación con el anterior.
El WPI valora solo la presión del mercado sobre los precios, y no depende de los cambios referentes a la calidad o cantidad del trabajo realizado. La metodología de cálculo ofrece protección contra la influencia de los cambios estructurales en el mercado laboral.
El índice se calcula usando los resultados de una encuesta realizada a aproximadamente 3,000 empresas australianas. Se recopila información sobre los sueldos de aproximadamente 18 000 empleados de diferentes cargos. La encuesta abarca datos de organizaciones que dan empleo al sector público y privado, exceptuando las empresas dedicadas a la agricultura, la silvicultura o la pesca, los hogares privados que emplean personal y las embajadas extranjeras. El WPI muestra datos sobre la población objetivo de los empleadores, exceptuando los empleos de las fuerzas armadas, los propietarios de empresas no incorporadas y algunas otras personas. El índice abarca trabajos a tiempo completo, a tiempo parcial, permanentes y ocasionales.
El Índice Salarial de Australia toma en cuenta los pagos realizados a los empleados, excluyendo las horas extraordinarias, las bonificaciones y las asignaciones. Los elementos de motivación negativa (penalizaciones) también se excluyen del cálculo. El índice se calcula en relación con un determinado periodo de referencia (actualmente es el 2008/2009).
El Índice Salarial de Australia es un indicador avanzado del gasto del consumidor. Asimismo, es uno de los indicadores clave de la presión inflacionaria sobre los salarios. Por lo tanto, el Banco de la Reserva de Australia usa el WPI como una de las fuentes de datos predilectas a la hora de valorar la efectividad de la política monetaria.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Salarial de Australia t/t (Australia Wage Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
