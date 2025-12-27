El Índice de Precios de Bienes Exportados en Australia t/t mide el cambio en los precios de los bienes exportados y re-exportados desde Australia, en el trimestre reportado en comparación con el anterior. Los bienes participan en el cálculo del índice en función de su importancia financiera en el total de las exportaciones nacionales.

El Índice de Precios de Bienes Exportados se utiliza como deflactor para preparar las estadísticas comerciales nacionales. Los economistas usan el índice para predecir la inflación a corto plazo. El índice también se usa para valorar el cambio en la estructura de los flujos comerciales.

La influencia del índice en las cotizaciones del dólar australiano está asociada con la valoración de la inflación. En general, su aumento se considera positivo para la divisa nacional. El aumento de los precios de exportación indica un crecimiento en la actividad comercial del país y puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar australiano.

