Los Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m miden el cambio en la cantidad de préstamos concedidos para la construcción y compra de inversiones inmobiliarias destinadas al alquiler o la reventa, en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

El índice incluye los préstamos emitidos por bancos y organizaciones crediticias no bancarias en el mes informado. Tales organizaciones incluyen: bancos, sociedades de construcción, uniones de crédito y cooperativas, compañías de seguros, empresas gubernamentales, fondos de jubilación, prestamistas mayoristas que proporcionan fondos a prestatarios a través de intermediarios y corporaciones financieras registradas.

Los datos para los cálculos proceden de informes que los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y corporaciones financieras registradas envían a los organismos estatales. Los formularios del informe contienen un campo especial para este punto. Los datos de otras instituciones de crédito son reunidos directamente por la Oficina Australiana de Estadística.

El índice se ajusta estacionalmente para mostrar solo las razones objetivas de los cambios en la actividad del mercado de préstamos para la vivienda. Por ejemplo, la Pascua puede afectar las estimaciones de marzo y abril.

Si la cantidad de préstamos para inversión en viviendas aumenta, esto indicará el crecimiento del mercado inmobiliario. Asimismo, el aumento de los valores indicará una mayor confianza empresarial en la economía nacional: las empresas se muestran listas para tomar préstamos porque tienen confianza en sus ingresos futuros. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: