Calendario económico
Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)
|Baja
|17.6%
|
2.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
17.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m miden el cambio en la cantidad de préstamos concedidos para la construcción y compra de inversiones inmobiliarias destinadas al alquiler o la reventa, en el mes reportado en comparación con el mes anterior.
El índice incluye los préstamos emitidos por bancos y organizaciones crediticias no bancarias en el mes informado. Tales organizaciones incluyen: bancos, sociedades de construcción, uniones de crédito y cooperativas, compañías de seguros, empresas gubernamentales, fondos de jubilación, prestamistas mayoristas que proporcionan fondos a prestatarios a través de intermediarios y corporaciones financieras registradas.
Los datos para los cálculos proceden de informes que los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y corporaciones financieras registradas envían a los organismos estatales. Los formularios del informe contienen un campo especial para este punto. Los datos de otras instituciones de crédito son reunidos directamente por la Oficina Australiana de Estadística.
El índice se ajusta estacionalmente para mostrar solo las razones objetivas de los cambios en la actividad del mercado de préstamos para la vivienda. Por ejemplo, la Pascua puede afectar las estimaciones de marzo y abril.
Si la cantidad de préstamos para inversión en viviendas aumenta, esto indicará el crecimiento del mercado inmobiliario. Asimismo, el aumento de los valores indicará una mayor confianza empresarial en la economía nacional: las empresas se muestran listas para tomar préstamos porque tienen confianza en sus ingresos futuros. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress