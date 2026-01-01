CalendarioSecciones

Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Vivienda
Baja 17.6%
2.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
17.6%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m miden el cambio en la cantidad de préstamos concedidos para la construcción y compra de inversiones inmobiliarias destinadas al alquiler o la reventa, en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

El índice incluye los préstamos emitidos por bancos y organizaciones crediticias no bancarias en el mes informado. Tales organizaciones incluyen: bancos, sociedades de construcción, uniones de crédito y cooperativas, compañías de seguros, empresas gubernamentales, fondos de jubilación, prestamistas mayoristas que proporcionan fondos a prestatarios a través de intermediarios y corporaciones financieras registradas.

Los datos para los cálculos proceden de informes que los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y corporaciones financieras registradas envían a los organismos estatales. Los formularios del informe contienen un campo especial para este punto. Los datos de otras instituciones de crédito son reunidos directamente por la Oficina Australiana de Estadística.

El índice se ajusta estacionalmente para mostrar solo las razones objetivas de los cambios en la actividad del mercado de préstamos para la vivienda. Por ejemplo, la Pascua puede afectar las estimaciones de marzo y abril.

Si la cantidad de préstamos para inversión en viviendas aumenta, esto indicará el crecimiento del mercado inmobiliario. Asimismo, el aumento de los valores indicará una mayor confianza empresarial en la economía nacional: las empresas se muestran listas para tomar préstamos porque tienen confianza en sus ingresos futuros. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos de Inversión Inmobiliaria de Australia m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
17.6%
2.6%
jun 2025
1.4%
-0.1%
mar 2025
-0.3%
-2.5%
dic 2024
-2.9%
8.3%
sept 2024
-1.0%
1.8%
ago 2024
1.4%
5.1%
jul 2024
5.4%
1.1%
jun 2024
2.7%
-1.3%
may 2024
-1.3%
5.3%
abr 2024
5.6%
4.4%
mar 2024
3.8%
2.5%
feb 2024
1.2%
-0.8%
ene 2024
-2.6%
-1.6%
dic 2023
-1.3%
1.4%
nov 2023
1.9%
4.9%
oct 2023
5.0%
2.8%
sept 2023
2.0%
1.7%
ago 2023
1.6%
-0.3%
jul 2023
-0.1%
1.3%
jun 2023
2.6%
5.9%
may 2023
6.2%
-0.2%
abr 2023
-0.9%
3.4%
mar 2023
3.7%
-0.6%
feb 2023
-0.5%
-3.0%
ene 2023
-6.0%
-4.3%
dic 2022
-4.4%
-3.5%
nov 2022
-3.6%
-2.3%
oct 2022
-2.2%
-3.5%
sept 2022
-6.0%
-4.8%
ago 2022
-4.8%
-11.2%
jul 2022
-11.2%
-6.3%
jun 2022
-6.3%
0.9%
may 2022
0.9%
-4.8%
abr 2022
-4.8%
2.5%
mar 2022
2.9%
-1.1%
feb 2022
-1.8%
6.1%
ene 2022
6.1%
2.4%
dic 2021
2.4%
3.8%
nov 2021
3.8%
1.1%
oct 2021
1.1%
1.4%
sept 2021
1.4%
1.5%
ago 2021
1.5%
1.8%
jul 2021
1.8%
0.7%
jun 2021
0.7%
13.3%
may 2021
13.3%
2.1%
abr 2021
2.1%
14.3%
mar 2021
12.7%
4.5%
feb 2021
4.5%
9.4%
ene 2021
9.4%
8.2%
dic 2020
8.2%
6.0%
1234
