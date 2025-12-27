La Tasa de Participación de Australia muestra el porcentaje de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscan empleo activamente, en relación con la fuerza laboral total (personas con 15 años y más).

El indicador se considera un medidor de la parte activa de la fuerza laboral total de la nación. Por ejemplo, muchas personas pueden desanimarse en condiciones de recesión económica y dejar de buscar empleo. Por este motivo, dichos individuos están excluidos de la población económicamente activa. Las estadísticas confirman esta lógica: durante la recesión, se reduce notablementela proporción de la población económicamente activa. Asimismo, la población económicamente activa no incluye a las amas de casa, los jubilados y otras categorías de personas que no trabajan a voluntad o en relación con ciertas circunstancias.

El indicador generalmente se analiza junto con la tasa de desempleo, dado que las personas consideradas como desempleadas pueden no ser participantes activos del mercado de trabajo. Por otra parte, los desempleados pueden tener ingresos y participar en procesos económicos. Esta categoría puede incluir también jubilados que gastan sus ahorros, o estudiantes que intentan obtener experiencia para ingresar al mercado laboral más adelante.

La proporción de la población económicamente activa puede disminuir a causa de cambios sociales estructurales, no solo por la salud económica general. Por ejemplo, el aumento de la tasa de natalidad conlleva la disminución del número de mujeres trabajadoras.

Una interpretación paralela de la tasa de participación y la tasa de desempleo permite comprender mejor las tendencias generales del empleo en la economía.

Gráfico de los últimos valores: