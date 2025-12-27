Calendario económico
Las Obras de Construcción Finalizadas en Australia t/t miden el cambio en el número de proyectos residenciales y no residenciales completados, así como en el número de construcciones de ingeniería finalizadas en el trimestre reportado en comparación con el anterior.
El cálculo del indicador abarca los trabajos de construcción e ingeniería realizados para los sectores privado y público. El indicador abarca todos los proyectos aprobados que incluyan la construcción de nuevos edificios, modificaciones o ampliaciones estructurales y la construcción de comunicaciones de ingeniería. Los trabajos de mantenimiento quedan excluidos del cálculo.
La versión completa del informe ofrece datos divididos en varias clases, según los sectores (privado o público), los tipos de construcción (residencial o no residencial) y el tipo de trabajo (proyectos nuevos o modificaciones de los ya existentes). Para excluir la influencia de factores climáticos y otros económicamente insignificantes, el cálculo del indicador se ajusta estacionalmente.
El número de construcciones realizadas rara vez se interpreta como un indicador aparte. No obstante, este indicador se incluye en el cálculo del PIB (el sector de la construcción es una parte importante de la economía australiana). También afecta a los mercados inmobiliarios tanto de la vivienda, como comerciales. Por lo tanto, los analistas toman en cuenta las cifras a la hora de evaluar la situación económica general en el país.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
