Los Gastos de Construcción en Australia t/t reflejan los gastos de capital privado en la construcción de edificios y estructuras en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El indicador se calcula usando como base los datos recopilados por la Oficina Australiana de Estadística a partir de una encuesta realizada a 9,000 empresas privadas que representan a diferentes sectores de la economía nacional (de acuerdo con la clasificación generalmente aceptada).

Los siguientes sectores están excluidos del cálculo: agricultura, silvicultura, pesca, educación, atención médica, fondos de seguros de pensiones. Los gastos de los departamentos, autoridades gubernamentales y otros organismos estatales también quedan excluidos del cálculo.

La muestra no incluye compañías con pocos empleados: se considera que tienen poco efecto en los gastos de capital de la construcción nacional. La muestra es revisada trimestralmente: las empresas que cesan sus actividades quedan excluidas de la encuesta y se incluyen otras nuevas.

La encuesta abarca nuevos edificios y estructuras tecnológicas, restauración y reconstrucción, comunicaciones de ingeniería y otros tipos de activos fijos. Asimismo, el cálculo incluye la construcción de carreteras, puentes, muelles, puertos, líneas ferroviarias, tuberías, etc.

El crecimiento de los gastos de capital indica el aumento del desarrollo empresarial. Por lo tanto, el indicador puede representar una medida indirecta del aumento de la actividad económica a mediano y largo plazo. Su interpretación a corto plazo está relacionada con los permisos de construcción y el índice de construcción australiano. El crecimiento de estos indicadores puede considerarse positivo para la industria de la construcción, que, a su vez, hace una contribución significativa al PIB.

El aumento de los indicadores puede influir positivamente en el dólar australiano.

