El Índice de Precios de Bienes Importados en Australia t/t mide el cambio en los precios de los bienes y servicios importados a Australia en el trimestre dado en comparación con el anterior. A cada categoría de bienes o servicios utilizados para el cálculo del índice se le otorga un cierto peso.

Los bienes participan en el cálculo del índice en función de su importancia financiera en el total de las importaciones nacionales.

El índice de precios de bienes importados se utiliza para predecir la inflación del consumidor a corto plazo. El índice también se usa para valorar el cambio en la estructura de los flujos comerciales, como un indicador de actividad comercial.

Gráfico de los últimos valores: