Precios de Bienes Importados en Australia t/t (Australia Import Price Index q/q)
|Baja
|-0.4%
|0.0%
|
-0.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.0%
|
-0.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios de Bienes Importados en Australia t/t mide el cambio en los precios de los bienes y servicios importados a Australia en el trimestre dado en comparación con el anterior. A cada categoría de bienes o servicios utilizados para el cálculo del índice se le otorga un cierto peso.
Los bienes participan en el cálculo del índice en función de su importancia financiera en el total de las importaciones nacionales.
El índice de precios de bienes importados se utiliza para predecir la inflación del consumidor a corto plazo. El índice también se usa para valorar el cambio en la estructura de los flujos comerciales, como un indicador de actividad comercial.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Precios de Bienes Importados en Australia t/t (Australia Import Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
