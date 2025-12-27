CalendarioSecciones

Cambio de Empleo en Australia (Australia Employment Change)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Laboral
Media -21.3 K 15.5 K
41.1 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
11.7 K
-21.3 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Cambio del Empleo en Australia mide el cambio en el número de australianos oficialmente empleados en el mes reportado.

El indicador se calcula usando como base una Encuesta Mensual de Población. La encuesta se basa en una muestra de aproximadamente 26,000 viviendas privadas, y cubre aproximadamente el 0.32% de los ciudadanos australianos de 15 años o más. La encuesta no incluye a los miembros permanentes de las fuerzas de defensa, el personal diplomático de los gobiernos de ultramar, los residentes extranjeros en Australia y los miembros de las fuerzas de defensa no australianas estacionadas en Australia.

Los ciudadanos empleados incluyen a personas de 15 años o más que cumplieron con uno de los siguientes criterios durante la semana reportada:

  • Trabajar al menos 1 hora en una empresa, institución estatal o granja, por un pago, ganancia, tarifa o producto natural
  • Trabajar sin paga al menos 1 hora en una empresa familiar o en una granja
  • Tener un trabajo permanente, pero haber estado fuera por diversos motivos (huelga, licencia temporal, etc.)
  • Ser dueño de algún negocio, pero no trabajar

El empleo es uno de los indicadores clave de la salud económica. El crecimiento del empleo indica un fortalecimiento de la economía, no solo del bienestar social. Asimismo, es un indicador importante del gasto del consumidor. Así, el cambio en el empleo de la población afecta indirectamente al PIB australiano.

Además, el crecimiento del empleo indica que el mercado laboral es más fuerte, y puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar australiano.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-21.3 K
15.5 K
41.1 K
oct 2025
42.2 K
5.7 K
12.8 K
sept 2025
14.9 K
30.9 K
-11.9 K
ago 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
jul 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
jun 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
may 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
abr 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
mar 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
feb 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
ene 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
dic 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
nov 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
oct 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
sept 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
ago 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
jul 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
jun 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
may 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
abr 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
mar 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
feb 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
ene 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
dic 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
nov 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
oct 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
sept 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
ago 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
jul 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
jun 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
may 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
abr 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
mar 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
feb 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
ene 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
dic 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
nov 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
oct 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
sept 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
ago 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
jul 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
jun 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
may 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
abr 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
mar 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
feb 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
ene 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
dic 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
nov 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
oct 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
