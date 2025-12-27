El Cambio del Empleo en Australia mide el cambio en el número de australianos oficialmente empleados en el mes reportado.

El indicador se calcula usando como base una Encuesta Mensual de Población. La encuesta se basa en una muestra de aproximadamente 26,000 viviendas privadas, y cubre aproximadamente el 0.32% de los ciudadanos australianos de 15 años o más. La encuesta no incluye a los miembros permanentes de las fuerzas de defensa, el personal diplomático de los gobiernos de ultramar, los residentes extranjeros en Australia y los miembros de las fuerzas de defensa no australianas estacionadas en Australia.

Los ciudadanos empleados incluyen a personas de 15 años o más que cumplieron con uno de los siguientes criterios durante la semana reportada:

Trabajar al menos 1 hora en una empresa, institución estatal o granja, por un pago, ganancia, tarifa o producto natural

Trabajar sin paga al menos 1 hora en una empresa familiar o en una granja

Tener un trabajo permanente, pero haber estado fuera por diversos motivos (huelga, licencia temporal, etc.)

Ser dueño de algún negocio, pero no trabajar

El empleo es uno de los indicadores clave de la salud económica. El crecimiento del empleo indica un fortalecimiento de la economía, no solo del bienestar social. Asimismo, es un indicador importante del gasto del consumidor. Así, el cambio en el empleo de la población afecta indirectamente al PIB australiano.

Además, el crecimiento del empleo indica que el mercado laboral es más fuerte, y puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: