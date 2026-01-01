CalendarioSecciones

Préstamos Hipotecarios de Australia m/m (Australia Home Loans m/m)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Vivienda
Baja 4.7% 4.3%
2.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.6%
4.7%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Préstamos Hipotecarios de Australia m/m miden el cambio en el número de préstamos concedidos para la construcción de viviendas y la compra de las mismas en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador solo abarca préstamos para viviendas para residencia propia, no comprados para reventa o arrendamiento.

El índice incluye los préstamos emitidos por bancos y organizaciones crediticias no bancarias en el mes informado. Tales organizaciones incluyen: bancos, sociedades de construcción, uniones de crédito y cooperativas, compañías de seguros, empresas gubernamentales, fondos de jubilación, prestamistas mayoristas que proporcionan fondos a prestatarios a través de intermediarios y corporaciones financieras registradas.

Los datos para los cálculos proceden de informes que los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y corporaciones financieras registradas envían a los organismos estatales. Los formularios del informe contienen un campo especial para este punto. Los datos de otras instituciones de crédito son reunidos directamente por la Oficina Australiana de Estadística.

El índice se ajusta estacionalmente para mostrar solo las razones objetivas de los cambios en la actividad del mercado de préstamos para la vivienda. Por ejemplo, la Pascua puede afectar las estimaciones de marzo y abril.

Si la cantidad de préstamos para la vivienda aumenta, esto indicará un crecimiento del mercado de la vivienda, así como una mayor confianza de la población en la economía nacional: las personas toman préstamos porque tienen confianza en sus ingresos futuros. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos Hipotecarios de Australia m/m (Australia Home Loans m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
4.7%
4.3%
2.2%
jun 2025
2.4%
-0.3%
-1.8%
mar 2025
-2.5%
1.0%
3.7%
dic 2024
4.2%
-0.9%
3.5%
sept 2024
0.1%
3.7%
2.4%
ago 2024
0.7%
2.5%
2.5%
jul 2024
2.9%
3.3%
1.0%
jun 2024
0.5%
-3.8%
-1.9%
may 2024
-2.0%
1.2%
4.5%
abr 2024
4.3%
3.8%
3.5%
mar 2024
2.8%
1.0%
1.5%
feb 2024
1.6%
-0.6%
-0.9%
ene 2024
-4.6%
-3.0%
-5.6%
dic 2023
-5.6%
-1.1%
0.3%
nov 2023
0.5%
-0.1%
8.3%
oct 2023
5.6%
-0.2%
0.8%
sept 2023
-0.1%
-0.4%
2.8%
ago 2023
2.6%
-0.6%
-1.6%
jul 2023
-1.9%
-0.8%
-3.1%
jun 2023
-2.8%
-1.0%
5.1%
may 2023
4.0%
-1.4%
-1.4%
abr 2023
-3.8%
-1.7%
6.3%
mar 2023
5.5%
-2.3%
-1.2%
feb 2023
-1.2%
-2.2%
-2.1%
ene 2023
-4.9%
-1.7%
-4.3%
dic 2022
-4.2%
-1.3%
-4.5%
nov 2022
-3.8%
0.3%
-3.1%
oct 2022
-2.9%
0.4%
-4.8%
sept 2022
-9.3%
0.7%
-2.7%
ago 2022
-2.7%
0.7%
-7.0%
jul 2022
-7.0%
0.6%
-3.3%
jun 2022
-3.3%
0.7%
2.2%
may 2022
2.1%
0.4%
-1.7%
abr 2022
-7.3%
0.0%
1.9%
mar 2022
0.9%
-0.4%
-4.7%
feb 2022
-4.7%
-0.6%
0.8%
ene 2022
1.0%
-0.8%
5.3%
dic 2021
5.3%
-2.4%
7.6%
nov 2021
7.6%
-3.9%
-4.1%
oct 2021
-4.1%
-3.9%
-2.7%
sept 2021
-2.7%
-0.9%
-6.6%
ago 2021
-6.6%
1.0%
-0.4%
jul 2021
-0.4%
1.5%
-2.5%
jun 2021
-2.5%
2.1%
1.9%
may 2021
1.9%
2.8%
4.3%
abr 2021
4.3%
3.7%
1.4%
mar 2021
3.3%
-8.6%
-1.8%
feb 2021
-1.8%
12.6%
10.9%
ene 2021
10.9%
0.4%
8.7%
dic 2020
8.7%
9.2%
5.5%
