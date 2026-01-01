Calendario económico
Préstamos Hipotecarios de Australia m/m (Australia Home Loans m/m)
|Baja
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.6%
|
4.7%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Préstamos Hipotecarios de Australia m/m miden el cambio en el número de préstamos concedidos para la construcción de viviendas y la compra de las mismas en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador solo abarca préstamos para viviendas para residencia propia, no comprados para reventa o arrendamiento.
El índice incluye los préstamos emitidos por bancos y organizaciones crediticias no bancarias en el mes informado. Tales organizaciones incluyen: bancos, sociedades de construcción, uniones de crédito y cooperativas, compañías de seguros, empresas gubernamentales, fondos de jubilación, prestamistas mayoristas que proporcionan fondos a prestatarios a través de intermediarios y corporaciones financieras registradas.
Los datos para los cálculos proceden de informes que los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y corporaciones financieras registradas envían a los organismos estatales. Los formularios del informe contienen un campo especial para este punto. Los datos de otras instituciones de crédito son reunidos directamente por la Oficina Australiana de Estadística.
El índice se ajusta estacionalmente para mostrar solo las razones objetivas de los cambios en la actividad del mercado de préstamos para la vivienda. Por ejemplo, la Pascua puede afectar las estimaciones de marzo y abril.
Si la cantidad de préstamos para la vivienda aumenta, esto indicará un crecimiento del mercado de la vivienda, así como una mayor confianza de la población en la economía nacional: las personas toman préstamos porque tienen confianza en sus ingresos futuros. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos Hipotecarios de Australia m/m (Australia Home Loans m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
